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В Бурятии посадили грабителей, вынесших сейф с 2,7 млн

В Бурятии посадили грабителей, вынесших сейф с 2,7 млн
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Преступников поймали прежде, чем они смогли вскрыть сейф

Трём дерзким грабителям из Закаменского района Бурятии вынесен приговор.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в октябре 2019 года. Трое парней в возрасте от 20 до 24 лет ночью проникли на территорию производственного предприятия, связали охранника и залезли в кабинет финансового директора. При помощи молотка, кувалды и углошлифовальной машины молодые люди сняли сейф с деньгами и важными документами. Ущерб составил 2 миллиона 707 тысяч рублей.

Полиция быстро раскрыла преступление, организатор был задержан уже утром, им оказался бывший сотрудники службы безопасности этого предприятия.

Как выяснилось, сейф налётчики так и не смогли вскрыть и спрятали его в поле.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали частично.

- За совершенное преступление двум из них назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третьему по совокупности преступлений с присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

грабеж
 
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