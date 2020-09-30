Преступников поймали прежде, чем они смогли вскрыть сейф
Трём дерзким грабителям из Закаменского района Бурятии вынесен приговор.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в октябре 2019 года. Трое парней в возрасте от 20 до 24 лет ночью проникли на территорию производственного предприятия, связали охранника и залезли в кабинет финансового директора. При помощи молотка, кувалды и углошлифовальной машины молодые люди сняли сейф с деньгами и важными документами. Ущерб составил 2 миллиона 707 тысяч рублей.
Полиция быстро раскрыла преступление, организатор был задержан уже утром, им оказался бывший сотрудники службы безопасности этого предприятия.
Как выяснилось, сейф налётчики так и не смогли вскрыть и спрятали его в поле.
В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали частично.
- За совершенное преступление двум из них назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третьему по совокупности преступлений с присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
В Бурятии посадили грабителей, вынесших сейф с 2,7 млн
Происшествия, Фото:
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