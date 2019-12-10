В Бурятии налётчики связали охранника и вынесли сейф с деньгами

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемые заключены по стражу.





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В Закаменском районе Бурятии полицейские расследуют уголовное дело в отношении трёх местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении.Установлено, что в октябре трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет ночью вошли на территорию производственного предприятия, связали охранника и проникли в кабинет финансового директора.При помощи молотка, кувалды и углошлифовальной машины молодые люди извлекли из крепления сейф с деньгами и важными документами. Ущерб составил 2 миллиона 707 тысяч рублей.- На следующее утро сотрудники угрозыска задержали организатора – 24-летнего местного жителя, который раньше работал на предприятии в службе безопасности, и его подельника, 20-летнего ранее не судимого молодого человека. Спустя несколько дней задержали третьего преступника - 23-летнего ранее судимого парня, который в марте освободился из колонии, где отбывал наказание за кражу, - сообщила инспектор по особым поручениям МВД по Бурятии Ирина Сычёва.Украденный сейф они спрятали за пределами населённого пункта в поле, налётчики так и не смогли его вскрыть. Подозреваемые пояснили, что спланировали нападение накануне дня выдачи заработной платы.