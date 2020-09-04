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На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной

На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек приехал из Кабанского района

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ задержали 25-летнего ранее судимого жителя Кабанского района. У него при себе было около двух килограммов марихуаны.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. 
вокзал наркотики
 
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