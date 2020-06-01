Ранее ему было предъявлено обвинение только по статье «Убийство»
Обвинение в покушении на убийство в дополнение к обвинению в убийстве предъявят солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева.
- Ему было предъявлено обвинение по ст. 105 («Убийство»), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья «Покушение на убийство», - сказал адвокат.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части в посёлке Горный во время сдачи караула. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, ещё двое были тяжело ранены.
Шамсутдинову добавят новое обвинение
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