 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

Читинка украла сумку из ячейки супермаркета

Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она открыла чужую ячейку случайно

В Чите в полицию поступило заявление о краже имущества в одном из супермаркетов. Прибывшим полицейским 59-летняя женщина рассказала, что сумку с документами, сотовым телефоном и средствами - 5000 рублей - она оставила в специальной ячейке супермаркета. После совершения покупок она обнаружила ячейку пустой. 

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая женщина. Она призналась, что ошибочно открыла не свою ячейку и тогда она решила украсть чужую сумку. Украденными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры к изъятию украденной сумки с личными вещами потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
Происшествия, 13.08.2019
Он выехал на перекрёстке на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной  
Житель Бурятии обворовал конкурента
Житель Бурятии обворовал конкурента
Происшествия, 12.08.2019
Они заготавливали древесину на соседних участках
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Происшествия, 12.08.2019
Он стащил пакет, когда покупательница грузила купленное в машину
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
Происшествия, 12.08.2019
За выходные зарегистрировано 5 дорожных аварий с пострадавшими
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
Происшествия, 12.08.2019
Злоумышленники, угрожая убийством, отобрали у пожилых людей деньги, медали и нагрудные знаки
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
Происшествия, 11.08.2019
Трагедия произошла сегодня утром

Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Происшествия, 10.08.2019
Он украл вещи и деньги 5 человек
Читинец украл телефон друга
Читинец украл телефон друга
Происшествия, 10.08.2019
Ущерб составил 8 тысяч рублей
В центре Улан-Удэ горел автобус
В центре Улан-Удэ горел автобус
Происшествия, 10.08.2019
Пострадавших в результате пожара нет
В пригороде Улан-Удэ у лисы обнаружили бешенство
В пригороде Улан-Удэ у лисы обнаружили бешенство
Происшествия, 10.08.2019
Животное забрело на частное подворье
Улан-удэнец угнал машину с берега реки
Улан-удэнец угнал машину с берега реки
Происшествия, 10.08.2019
Он угнал автомобиль, пока его владелица купалась
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Происшествия, 09.08.2019
Он застрелил ревнивого мужа своей знакомой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^