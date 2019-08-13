Читинка украла сумку из ячейки супермаркета



В Чите в полицию поступило заявление о краже имущества в одном из супермаркетов. Прибывшим полицейским 59-летняя женщина рассказала, что сумку с документами, сотовым телефоном и средствами - 5000 рублей - она оставила в специальной ячейке супермаркета. После совершения покупок она обнаружила ячейку пустой.



Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая женщина. Она призналась, что ошибочно открыла не свою ячейку и тогда она решила украсть чужую сумку. Украденными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры к изъятию украденной сумки с личными вещами потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

