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В Забайкалье грабитель вырвал сумку у женщины

Происшествия, 
В сумку были документы и деньги

30 сентября в Шилкинском районе Забайкалья в полицию поступило сообщение о грабеже от 57-летней местной жительницы. Оказалось, что около 9 часов вечера женщина присела на лавочку, поставив рядом с собой сумку. Проходя мимо, неизвестный схватил сумку и скрылся.

Напуганная пенсионерка сообщила в полицию о случившемся. По её словам, в сумке были документы, 38 тысяч рублей и сотовый телефон. Приметы подозреваемого в темноте она не разглядела.

Преступника задержали по месту жительства в посёлке Первомайский. На допросе от него были получены признательные показания. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды. Сотовый телефон и документы изъяты и возвращены владелице.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Исходя из личности подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
грабеж
 
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