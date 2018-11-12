В Забайкалье грабитель вырвал сумку у женщины



30 сентября в Шилкинском районе Забайкалья в полицию поступило сообщение о грабеже от 57-летней местной жительницы. Оказалось, что около 9 часов вечера женщина присела на лавочку, поставив рядом с собой сумку. Проходя мимо, неизвестный схватил сумку и скрылся.



Напуганная пенсионерка сообщила в полицию о случившемся. По её словам, в сумке были документы, 38 тысяч рублей и сотовый телефон. Приметы подозреваемого в темноте она не разглядела.



Преступника задержали по месту жительства в посёлке Первомайский. На допросе от него были получены признательные показания. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды. Сотовый телефон и документы изъяты и возвращены владелице.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Исходя из личности подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

