В центре Улан-Удэ «Газель» протаранила «Тойоту»

Авария произошла в Советском районе
Накануне около 14 часов в центре города произошло ДТП. По словам очевидцев, на улице Борсоева в сторону путепровода в микрорайон Элеватор автобус «Газель» протаранил «Тойоту Филдер». За рулём иномарки находилась девушка.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Авария произошла в Советском районе
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