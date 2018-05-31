В центре Улан-Удэ «Газель» протаранила «Тойоту»

Накануне около 14 часов в центре города произошло ДТП. По словам очевидцев, на улице Борсоева в сторону путепровода в микрорайон Элеватор автобус «Газель» протаранил «Тойоту Филдер». За рулём иномарки находилась девушка.

По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

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