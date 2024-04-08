Участники с удовольствием провели время
В минувшие выходные в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии в селе Багдарин состоялась V районная спартакиада ветеранов (пенсионеров), приуроченная к Году семьи.
- Цель мероприятия - создать условия для активного долголетия граждан пожилого возраста и сохранения спортивных традиций, повышения социальной активности людей старшего поколения, - отметила начальник отдела социальной защиты населения района Алевтина Борисова.
Участники состязаний получили не только положительные эмоции, но и рады были общению со своими коллегами и знакомыми. Всех победителей личного, командного и общекомандного зачётов наградили медалями, грамотами и денежными призами, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
Юбилейная спартакиада пенсионеров прошла в Баунтовском районе Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В РАЛХ рассказали о восстановлении лесов
Работы принимаются до середины мая
Работы проводятся на Малом Море
Участники с удовольствием провели время
«Это очень вкусно» - признался Дмитрий Левицкий
Перевозчикам вручили памятки
В роддомах прошли различные мероприятия для будущих матерей
Автоинспекторы проверяют безопасность пассажирских перевозок
Сразу две штуки из трёх
Он рассчитан на 300 особей
Они пугают людей не хуже собак
У Людмилы Алексеевны Бухольцевой 7 детей, 9 внуков и 5 правнуков
Вместе с пластиком выбрасывают картон и стекло
40 лет она была замурована в стене
Из-за этого по балконам многоэтажки потекли настоящие «молочные реки»