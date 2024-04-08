Юбилейная спартакиада пенсионеров прошла в Баунтовском районе Бурятии

Общество, Фото: Минсоцзащиты Бурятии

Участники с удовольствием провели время



В минувшие выходные в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии в селе Багдарин состоялась V районная спартакиада ветеранов (пенсионеров), приуроченная к Году семьи.



- Цель мероприятия - создать условия для активного долголетия граждан пожилого возраста и сохранения спортивных традиций, повышения социальной активности людей старшего поколения, - отметила начальник отдела социальной защиты населения района Алевтина Борисова.



Участники состязаний получили не только положительные эмоции, но и рады были общению со своими коллегами и знакомыми. Всех победителей личного, командного и общекомандного зачётов наградили медалями, грамотами и денежными призами, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



