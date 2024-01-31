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В Туве выбрали самые трезвые сёла

В Туве выбрали самые трезвые сёла
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получили миллионные призы

В Туве подвели итоги республиканского конкурса «Трезвое село». Мероприятие проводится как одна из мер по борьбе с пьянством среди населения в республике.

В этом году были обновлены правила участия в конкурсе – они стали проще и понятнее. Интереснее стали и премии, полагающиеся победителям. Так, для первой группы сёл денежное вознаграждение составляет 1 млн рублей за первое место, 400 и 200 тысяч рублей – за второе и третье. Такие же премии установлены для средних сёл. Самое трезвое малое село получит полмиллиона.

Члены оргкомитета провели открытое голосование, в результате которого определены победители. Среди больших сёл (население от 1 до 5 тысяч человек) победителями стали: село Кызыл-Чыраа (Ак-Эрик) Тес-Хемского района, село Барлык Барун-Хемчикского района, село Шеми Дзун-Хемчикского района. Среди средних сёл (население от 200 до 1000 человек) звания «самых трезвых» были удостоены: село Терлиг-Хая Кызылского района, село Хадын Пий-Хемского района, село Арыскан Улуг-Хемского района. Среди малых сёл с населением не более 200 человек победил арбан Ленинка Пий-Хемского района.

- Победители из села Кызыл-Чыраа (Ак-Эрик) Тес-Хема уже знают, на что потратят приз. Как рассказали в администрации района, на сходе граждан, когда было принято решение об участии в конкурсе, сразу договорились, что в случае победы село приобретёт трактор, необходимый местным жителям для хозяйственных нужд, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
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