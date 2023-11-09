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В районе Бурятии пришлось импортозаместить элементы моста

В районе Бурятии пришлось импортозаместить элементы моста
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Масштабный ремонт переправы скоро завершится

Ремонт Гортоповского моста в пригородном Заиграевском районе, на дороге «Верхние Тальцы – Хоринск», подходит к концу. Его сдадут в эксплуатацию к концу ноября, сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7» со ссылкой на Минтранс РБ.
 
Сейчас объект готов на 90%. Ранее движение там планировалось открыть в октябре, однако сроки затянулись, поскольку в проект пришлось внести некие корректировки.
 
- Изначально в него заложили деформационные швы иностранного производства. Это элементы проезжей части, перекрывающие деформационные зазоры между смежными пролётными строениями. После корректировок три месяца ушло на изготовление швов уже российского производства и потом ещё месяц – на доставку, – рассказали в ведомстве.

Сейчас компания-подрядчик занимается монтажом этих элементов. Местным жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее в министерстве транспорта рассказали, что обновлённая переправа будет семипролётной, из металла и с покрытием из асфальтобетона. На ней для безопасности автомобилистов и пешеходов установили металлическое барьерное ограждение высотой в 0,75 метра и метровые перила. Вверх по реке расположено несколько сёл. Мост связывает их с районным центром – посёлком Заиграево.

Протяжённость сооружения – более 200 метров, а ширина – 7. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- На первом этапе заасфальтировали дорогу – на участке с нулевого по 2-ой километр и подходы к мосту. На втором отремонтировали сам мост. Помимо того, что габариты довели до нормативов, на объекте обустроили пешеходные зоны. Вводить его в эксплуатацию будем в ноябре, – пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
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