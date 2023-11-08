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В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант

В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
Общество,  Фото:pixabay.com
С площадки акции открывается вид на Байкал

Бурятия присоединится к «Географическому диктанту – 2023». Так, визит-центр Байкальского заповедника станет очной площадкой для проведения акции, которая состоится 19 ноября.

Напомним, что желающие проверить себя на знание географии смогут сделать это в очной, дистанционной и заочной формах. На всех площадках диктант стартует в 12:00 по местному времени.

Зарегистрироваться на диктант очной формы на площадке визит-центр «Байкал заповедный» можно по электронной почте: [email protected], по телефону, лично в визит-центре или личным сообщением в любой из социальных сетей Байкальского заповедника.

- Для тех, кто выберет для себя привычную, традиционную обстановку – за столом и с ручкой в руках – в визит-центре подготовят все необходимое для приёма 40 человек, - сообщает пресс-служба заповедника.

В Географическом диктанте 40 вопросов, разделённых на две части. В первой части базового уровня их десять – это общеизвестные факты из географии. На остальные 30 вопросов более сложного уровня потребуются логика, эрудиция и образное мышление.

Возрастное ограничение: 6+.
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