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Жители Бурятии подрались подушками и сыграли в лапту в центре Улан-Удэ. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике впервые после долгого перерыва прошёл фестиваль традиционных игр

В субботу, 7 октября, на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии (возрастное ограничение – 6+). Он вернулся после трёхлетнего перерыва. Формат мероприятия при этом остался прежним.

Собравшихся поприветствовал и. о. министра спорта и молодёжной политики РБ Эрдэм Биликтуев.
 
- Возможно, мы не придаём значения такому важному мероприятию, но хочется сказать, что Бурятию населяет много народов и мы все живём в мире и согласии. И, конечно же, хотим делиться традициями и играми народов республики, – отметил он. – Большое спасибо вам, их фанатам – именно благодаря вам они развиваются. Это наше будущее. Будем проводить фестиваль каждый год и более масштабно.
 
Жители республики боролись за звание лучших в нескольких видах спорта и традиционных забавах – метании гири, городках, тэбэг (зоска), боях подушками на бревне, перетягивании палки, шагай наадан (игре в кости) и эстафете. Добавили в этот раз и новую игру – баргай наадан.

Эти дисциплины включили в командный зачёт. Кроме того, на стадионе устроили состязания по стрельбе из традиционного бурятского лука, разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)» и лапте.

На фестивале организовали различные интерактивные площадки и мастер-классы. Присоединиться к нему могли все желающие – как в качестве члена команды, так и самостоятельного участника. «Байкал-Daily» представляет атмосферный фоторепортаж с мероприятия.
фестиваль спорт традиционные игры

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