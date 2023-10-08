Жители Бурятии подрались подушками и сыграли в лапту в центре Улан-Удэ. Фоторепортаж



В субботу, 7 октября, на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии (возрастное ограничение – 6+). Он вернулся после трёхлетнего перерыва. Формат мероприятия при этом остался прежним.



Собравшихся поприветствовал и. о. министра спорта и молодёжной политики РБ Эрдэм Биликтуев.



- Возможно, мы не придаём значения такому важному мероприятию, но хочется сказать, что Бурятию населяет много народов и мы все живём в мире и согласии. И, конечно же, хотим делиться традициями и играми народов республики, – отметил он. – Большое спасибо вам, их фанатам – именно благодаря вам они развиваются. Это наше будущее. Будем проводить фестиваль каждый год и более масштабно.



Жители республики боролись за звание лучших в нескольких видах спорта и традиционных забавах – метании гири, городках, тэбэг (зоска), боях подушками на бревне, перетягивании палки, шагай наадан (игре в кости) и эстафете. Добавили в этот раз и новую игру – баргай наадан.



Эти дисциплины включили в командный зачёт. Кроме того, на стадионе устроили состязания по стрельбе из традиционного бурятского лука, разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)» и лапте.



На фестивале организовали различные интерактивные площадки и мастер-классы. Присоединиться к нему могли все желающие – как в качестве члена команды, так и самостоятельного участника. «Байкал-Daily» представляет атмосферный фоторепортаж с мероприятия.