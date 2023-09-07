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Забайкалье примет международный исторический форум

Забайкалье примет международный исторический форум
Общество,  Фото:pixabay.com
В Читу приедут представители Китая и Монголии

С 18 по 19 сентября в Чите состоится международный исторический форум «Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия». Его гостями и спикерами станут представители Китая и Монголии, известные российские историки и политологи, учащиеся, студенты и преподаватели, лидеры общественного мнения.

По информации организаторов форума, в первый день состоится пресс-конференция организаторов и почётных гостей, а также акция «Аллея памяти» на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев», где пройдёт посадка деревьев.

На пленарном заседании форума будут обсуждаться вопросы международного и межкультурного сотрудничества, проблематика дальнейшего совершенствования и гармонизации отношений трех государств в сфере развития исторического просвещения, сохранения культурной и исторической памяти.

Будут работать несколько дискуссионных и просветительских площадок, в частности, общение между представителями трёх стран развернётся в рамках темы: «Россия и страны восточноазиатского региона. Диалог о прошлом и будущем», вопросы фальсификации и искажения исторических знаний будут обсуждаться на площадке «Борьба за правду. История против лжи».

Проблемам взаимодействия с молодёжью, вопросам патриотического воспитания и преподавания исторических дисциплин, в рамках форума, посвящены такие дискуссии и лекции как: «Взгляд в будущее. История в школе», «Просто поговорим. Диалог с молодым поколением», «История страны в истории региона: интегрированный учебный курс «Забайкаловедение», «Деятельность региональных отделений Российского военно-исторического общества».

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край форум история

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