Иск подала прокуратура
Прокуратура Баргузинского района в судебном порядке понудила районную администрацию установить резервный источник электроснабжения в детском центре.
- Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что на котельной, обеспечивающей теплоснабжением социальный центр помощи детям «Звездный» в селе Баргузин, отсутствует резервный источник электроснабжения. Это может повлечь остановку работы электрооборудования в отопительный сезон, замораживание системы теплоснабжения, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокуратура района в суд направила исковое заявление об обязании районной администрации приобрести и установить на котельной резервный источник. Баргузинский районный суд исковые требования удовлетворил.
Исполнение решения суда контролируется районной прокуратурой.
В Бурятии суд обязал установить генератор в детском центре
Общество, Фото:
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