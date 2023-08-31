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В Бурятии суд обязал установить генератор в детском центре

В Бурятии суд обязал установить генератор в детском центре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

Прокуратура Баргузинского района в судебном порядке понудила районную администрацию установить резервный источник электроснабжения в детском центре.

- Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что на котельной, обеспечивающей теплоснабжением социальный центр помощи детям «Звездный» в селе Баргузин, отсутствует резервный источник электроснабжения. Это может повлечь остановку работы электрооборудования в отопительный сезон, замораживание системы теплоснабжения, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокуратура района в суд направила исковое заявление об обязании районной администрации приобрести и установить на котельной резервный источник. Баргузинский районный суд исковые требования удовлетворил.

Исполнение решения суда контролируется районной прокуратурой.
прокуратура электроснабжение

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