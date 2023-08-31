В Бурятии сотрудники прокуратуры помогли детям собраться в школу

















В преддверии нового учебного года органы прокуратуры Бурятии поддержали ежегодную благотворительную акцию «Помоги детям собраться в школу!»Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ организовала для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, квест. После окончания мероприятия работники прокуратуры вручили всем детям подарочные сертификаты на покупку школьные принадлежностей, а также сладкие подарки.В Хоринском районе прокуратура оказала поддержку учащемуся 4 класса Хоринской средней общеобразовательной школы. Для него купили школьный рюкзак и спортивная обувь.Работники прокуратуры Советского района Улан-Удэ, Гусиноозерской межрайонной прокуратуры, прокуратур Баунтовского, Иволгинского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского, Тункинского районов детям из многодетных и малообеспеченных семей подарили рюкзаки, канцелярские принадлежности, наборы для уроков труда и изобразительного искусства.Представители надзорного ведомства пожелали всем ребятам успехов, крепких знаний и хорошего настроения в наступающем учебном году.