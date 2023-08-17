Несмотря на решение суд, районная администрация не спешила обеспечивать её жильём
Инвалиду, жительнице Куйтунского района Иркутской области, решением суда, вступившему в законную силу в августе 2022 года, администрация района обязана была предоставить жилое помещение во внеочередном порядке. Несмотря на это, органом местного самоуправления своевременные меры по подбору жилья не принимались.
В дело вмешалась прокуратура и внесла представление.
После прокурорского вмешательства женщине предоставлена благоустроенная квартира, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Иркутской области женщине-инвалиду с трудом предоставили жильё
Общество, Фото:
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