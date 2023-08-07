В Иркутской области гражданин Китай оплатил долг в 44 млн, чтобы улететь домой

Ранее он был осуждён за мошенничество



В Иркутской области гражданин Китая выплатил долг в 44 млн рублей за мошенничество с лесом, чтобы беспрепятственно выехать в Поднебесную.



- Бизнесмен из КНР вместе с российскими партнёрами промышлял лесом. Предоставляя недостоверные сведения о бухгалтерском учёте организации, граждане незаконно возместили НДС из бюджета России на сумму около 44 миллионов рублей, чем нанесли ущерб бюджету РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Осуждённые за мошенничество граждане приговором суда должны были вернуть сумму причинённого ущерба. Должник из Китая долгое время отказывался возвращать деньги, и в итоге был привлечён к административной ответственности. Так продолжалось, пока ему не понадобилось улететь домой.



Должнику был ограничен выезды за пределы РФ. Поэтому осуждённый гражданин из Китая сразу погасил весь долг в полном объёме вместе с исполнительским сбором в размере 3 миллионов рублей.



