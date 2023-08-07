В Агинском округе выбрали победителя гастрофестиваля

Общество, Фото: администрация Агинского Бурятского округа

Главный приз завоевала команда Могойтуйского района



Агинский Бурятский округ 6 августа в третий раз принял участников и гостей фестиваля «Агинская баранина на камнях «Хорхог-2023». Свою версию приготовления баранины по древней рецептуре продемонстрировали шесть команд из Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов, поселка Агинское, Баргузинского района Бурятии, села Угдан Читинского района Забайкалья. Кроме того, мастер-класс «Хорхог, Боодог!» показали гости из Восточного аймака Монголии.



Жюри в составе опытных экспертов наблюдали за всеми этапами разделки баранины и приготовления из блюд не только по всем правилам, но и на скорость и сноровку.



В результате больше всех баллов набрала команда Могойтуйского района. В качестве приза они получили казан на 15 литров, живого барана, денежный сертификат. На второе место оценили работу семейной пары из Агинского района, третье место досталось команде Дульдургинского района. Призёрам подарили казаны, все участники получили денежные сертификаты.



- Фестивальный день сопровождали спортивные состязания по разбиванию хребтовой кости, стрельбе из лука по национальным правилам, игра «шагай наадан». Также работали различные торговые площадки, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

