Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Сотрудник УФСИН России по Бурятии Максим Рухтин стал чемпионом открытого межрегионального фестиваля Забайкальского края по плаванию на открытой воде ZabSwimFestMax 2023 (0+).
Соревнования проходили с 29 июля по 30 июля в Читинском районе на озере Арахлей. В них приняли участие более 150 спортсменов, в том числе и спортсмены из Бурятии. Участники соревновались в личном первенстве и эстафете в различных возрастных категориях и на разных дистанциях.
Сотрудник уголовно-исполнительной системы Бурятии занял первое место в возрастной категории от 40 до 49 лет на дистанции 5000 метров с результатом 1 час 23 минуты 26 секунд и на дистанции 6700 метров с результатом 2 часа 25 минут 3 секунды.
Также спортсмен занял третье место в открытой возрастной категории на дистанции 5000 метров.
Отметим, в апреле Максиму Рухтину присвоили звание почётного донора России.
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
Она продолжится до конца года
В дело вмешалась прокуратура
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Он был на спецоперации с первых дней
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
Уборка прошла вблизи Селенгинска
Одними из героев праздника станут животноводы
Оно состоится в конце августа