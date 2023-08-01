Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье

Общество, Фото: предоставлено УФСИН по Бурятии

Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде



Сотрудник УФСИН России по Бурятии Максим Рухтин стал чемпионом открытого межрегионального фестиваля Забайкальского края по плаванию на открытой воде ZabSwimFestMax 2023 (0+).



Соревнования проходили с 29 июля по 30 июля в Читинском районе на озере Арахлей. В них приняли участие более 150 спортсменов, в том числе и спортсмены из Бурятии. Участники соревновались в личном первенстве и эстафете в различных возрастных категориях и на разных дистанциях.



Сотрудник уголовно-исполнительной системы Бурятии занял первое место в возрастной категории от 40 до 49 лет на дистанции 5000 метров с результатом 1 час 23 минуты 26 секунд и на дистанции 6700 метров с результатом 2 часа 25 минут 3 секунды.



Также спортсмен занял третье место в открытой возрастной категории на дистанции 5000 метров.



Отметим, в апреле Максиму Рухтину присвоили звание почётного донора России.

