01 августа

31 июля

Популярное

Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье

Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Общество,  Фото:предоставлено УФСИН по Бурятии
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде

Сотрудник УФСИН России по Бурятии Максим Рухтин стал чемпионом открытого межрегионального фестиваля Забайкальского края по плаванию на открытой воде ZabSwimFestMax 2023 (0+).

Соревнования проходили с 29 июля по 30 июля в Читинском районе на озере Арахлей. В них приняли участие более 150 спортсменов, в том числе и спортсмены из Бурятии. Участники соревновались в личном первенстве и эстафете в различных возрастных категориях и на разных дистанциях.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы Бурятии занял первое место в возрастной категории от 40 до 49 лет на дистанции 5000 метров с результатом 1 час 23 минуты 26 секунд и на дистанции 6700 метров с результатом 2 часа 25 минут 3 секунды.

Также спортсмен занял третье место в открытой возрастной категории на дистанции 5000 метров.

Отметим, в апреле Максиму Рухтину присвоили звание почётного донора России. 
спорт плавание УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Общество, 01.08.2023
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ
Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ
Общество, 01.08.2023
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
Общество, 01.08.2023
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
В Бурятии два села соединит новый мост
В Бурятии два села соединит новый мост
Общество, 01.08.2023
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию
В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию
Общество, 01.08.2023
Она продолжится до конца года

В Бурятии «забыли» рассчитаться с работником почты при увольнении
В Бурятии «забыли» рассчитаться с работником почты при увольнении
Общество, 01.08.2023
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Школьник из Улан-Удэ занял второе место на всероссийском IT-соревновании
Школьник из Улан-Удэ занял второе место на всероссийском IT-соревновании
Общество, 01.08.2023
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад
Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад
Общество, 01.08.2023
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров

В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
Общество, 01.08.2023
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
Общество, 01.08.2023
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
Общество, 01.08.2023
Уборка прошла вблизи Селенгинска

В Туве отметят праздник Наадым и День республики
В Туве отметят праздник Наадым и День республики
Общество, 01.08.2023
Одними из героев праздника станут животноводы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^