В Иркутске пройдёт встреча с потомками первого кинодокументалиста города

Общество, Фото: Иркутский областной краеведческий музей

Киномагнат Антонио Донателло также был вице-консулом Италии в Иркутске



21 июля в Иркутске состоится встреча с потомками киновладельца, первого кинодокументалиста города Антонио Микеле Донателло. Они передадут в фонды музея семейные реликвии: фотоаппарат Ikoflex и альбом с фотографиями, сделанными на этот фотоаппарат в 1930–1940-е годы в Китае в семье его дочери Антонины. Мероприятие проведут в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского.



Встречу проведёт Мария Кельчевская, иркутский режиссёр документального кино, член союза кинематографистов России. Сейчас она работает над фильмом «Сибирские итальянцы: Донателло. История иркутского кино» (6+). Имя Донателло и сегодня носит иркутский кинотеатр, который был открыт в 1907 году.



Мария Кельчевская познакомилась с российскими потомками Донателло, живущими на Кузбассе. Это большая семья, в которой с теплом вспоминают прадеда Антонио. Летом 2022 года состоялась киноэкспедиция и съёмки фильма на Кузбассе. 20 июля этого года семья Жуковых (такую фамилию носит правнук Антонио — Алексей) приезжает в Иркутск и затем отправляется на Байкал.



Антонио Микеле Донателло называл себя русским и представлялся Антонием Михайловичем, был большим благотворителем для Иркутска: он устраивал бесплатные киносеансы и собирал средства на помощь иркутским семьям, чьи кормильцы ушли на фронты Первой мировой войны.



- На киносеансах Антония Михайловича горожане могли видеть запечатлённую жизнь Иркутска. По невероятному совпадению его иркутский кинотеатр «Электроиллюзион» (сегодня «Дон Отелло») в советское время назывался «Хроника» и показывал документальное кино. В Российском государственном архиве кинофотодокументов сохранились всего два сюжета иркутской кинофабрики «Дон-Отелло», а о самом человеке известно очень мало. Хотя его история невероятна: фокусник из шапито стал киномагнатом, показывая русское кино и иркутские киножурналы собственного производства в своих кинотеатрах от Иркутска до Харбина, - сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 6+.



Справка



Антонио Микеле Донателло (1874–1936) — итальянский подданный, вице-консул Италии в Иркутске. Владел кинотеатрами в Иркутске на улице Большой (Карла Маркса) — «Электро-Иллюзион» (сегодня «Дон Отелло»), «Гранд-Иллюзион» (в прошлом кинотеатр «Гигант»), «Художественный декаданс» (сейчас СКДЦ «Художественный»). После установления Советской власти уехал с семьёй в Китай.

