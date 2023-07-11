Он появился в Кяхтинском районе
В минувшую субботу, 8 июля, в Кяхтинском районе Бурятии состоялось открытие музея-избы казачьего быта в селе Шарагол. Местных жителей с этим знаменательным событием поздравили представители администрации района и Кяхтинского землячества, главы сельских поселений, также они подарили ценные подарки. Украсили торжественное открытие своими выступлениями артисты – уроженцы района.
Музей казачьего быта стал реализацией проекта «Возвращение к истокам славного шарагольского казачества», который одержал победу на конкурсе, объявленном президентским фондом культурных инициатив.
- История Шарагола началась с казачьего караула на границе с империей Цин и с тех пор тесно связана с казачеством и пограничной службой, - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
В селе Бурятии открылся музей казачьего быта
Общество, Фото:
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