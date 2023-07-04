Житель Бурятии вернул долг только после ареста автомобиля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Долг он выплатил лишь спустя пять лет



В Бурятии мужчина чуть не лишился своего автомобиля из-за долга пятилетней давности. Ещё в 2018 году он занял у своей знакомой 200 тысяч рублей, которые должен был отдать через четыре месяца. Мужчина написал долговую расписку.



Однако после истечения срока деньги он так и не вернул.



Женщина потратила немало сил и нервов. Ей пришлось в суд, который постановил должнику вернуть взятую в долг сумму. Но и даже после решения суда мужчина бездействовал.



Вернуть деньги помогли в итоге судебные приставы.



- В службу судебных приставов исполнительный лист поступил в 2022 году. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был применён весь комплекс мер, предусмотренный текущим законодательством об исполнении судебных решений. Часть суммы долга была взыскана с заработной платы, а остаток задолженности выплачен должником после ареста автомобиля, - сообщили в УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт женщины.

