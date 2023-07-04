В Бурятии фестиваль побывает «в гостях у Рыбича»

У Байкала отметят «рыбный» праздник



В Кабанском районе Бурятии пройдёт праздник «В гостях у Рыбича». Он состоится в селе Посольское 9 июля.



Праздник развернётся с утра на площади перед Спасо-Преображенским монастырём. В рамках фестиваля проведут: торжественное открытие, «Посольскую ярмарку», фестиваль «Посольская потеха» и выступление творческих коллективов. Состоятся конкурсы: традиционной культуры между сельскими поселениями, «Рыбный стол», «Ай да рыбалка» для детей от 6 до 12 лет, «Самый большой рыбный пирог».



Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



Возрастное ограничение: 0+.

