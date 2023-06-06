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05 июня

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61-летняя жительница Бурятии завоевала корону на национальном конкурсе красоты

61-летняя жительница Бурятии завоевала корону на национальном конкурсе красоты
Общество,  Фото:личная страница
Она стала лучшей в одной из номинаций «Миссис Россия мира 2023»

Накануне в Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних дам «Миссис Россия мира-2023». Победу на нём одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Теперь она  сможет представить нашу страну на любом аналогичном международном мероприятии – по своему выбору.

«Миссис Россия мира-2023» стала Алиса Голубева из Новосибирска, «Миссис супермодель России» – участница Екатерина Кудрявцева, «Миссис женщина Вселенной» – Валентина Шаталова, а «Миссис Россия мира классик» – Олеся Миронова.

Титул «Миссис Россия Европа» жюри присудило Юлии Шевченко, «Миссис Россия Вселенная» – Алёне Ярославцевой. Ольга Бурханова стала «Бабушкой России», Татьяна Другова – «Миссис Россия Grand», а Светлана Котлов – «Достоянием России». Приз зрительских симпатий получила Анастасия Саркисян, пишет ТАСС.

Честь Бурятии на грандиозном шоу, которое проходило в «Известия Hall» в самом центре российской столицы и объединило более 80 представительниц прекрасного пола, защищала наша землячка – 61-летняя Лариса Макшанова. Она стала лучшей в категории «55+» и получила звание «Миссис Россия Grand Queen-2023».

 

Радостной новостью поделилась в соцсетях директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталья Быкова.

- Я счастлива, потому что результат моего труда даёт свои плоды. Вот ещё одна очень крутая победа. У Ларисы была своя мечта и она не побоялась к ней идти. Преодолевая трудности и отговорки подруг, она верила своему сердцу и смело делала шаги к победе. Это круто! Очень рада и горжусь! – заявила Быкова.


Ранее Лариса одержала победу на региональном конкурсе красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Бурятия-2023». Тогда она завоевала корону «Миссис Бурятия Классик 2023» в категории «40+».

 

конкурс красоты

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