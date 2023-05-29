В музей Бурятии передали макет трактора ДТ-54

Общество, Фото: нацмузей РБ

В канун юбилея республики фонды музея пополнились необычным экспонатом



В Бурятии, на выставке «Достояние республики» (0+) состоялась передача модели трактора ДТ-54. Семья Болсобоевых во главе с дедом Анатолией Болсобоевым пришли в музей, чтобы передать в фонды семейную реликвию.



Мысль о передаче модели в фонды появилась после посещения семьёй этой выставки. Евгений Болсобоев, сын мастера, художник, председатель союза художников Бурятии отметил, что на семейном совете было принято решение передать макет в фонды музея. Эта модель теперь будет представлена на выставке «Достояние республики» (0+).



- ДТ-54 — массовый советский гусеничный сельскохозяйственный дизельный трактор общего назначения. Тридцать лет с конвейеров трёх крупных тракторостроительных заводов, Сталинградского, Харьковского и Алтайского, сходил мощный гусеничный трактор общего назначения ДТ-54. Трактор выпускался с 1949 по 1963 год Сталинградским тракторным заводом, с 1949 по 1961 — Харьковским тракторным заводом, с 1952 по 1979 год — Алтайским тракторным заводом. Всего построено 957900 единиц. Его использовали на культивации, пахоте, уборке и посеве сельскохозяйственных культур, для землеройных и планировочных работ. По всем техническим характеристикам ДТ-54 превосходил своих предшественников. Его проходимость, тяговые качества, долговечность, стоимость и другие характеристики как нельзя лучше отвечали требованиям сельскохозяйственного производства 1950-1970-х годов. О популярности этой модели говорят памятники ДТ-54 в разных уголках страны, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Одним из авторов создания модели является Анатолий Сотихонович Болсобоев, 1952 года рождения. Он рассказал об истории создания модели.



- Модель трактора ДТ 54 спроектирована и изготовлена в мастерской трудового обучения Курумканской школы-интерната в 1964-1965 годах под руководством учителя труда Болсобоева Сергея Сотихоновича (1924 г.р.), группой учащихся: Болсобоевым Анатолием Сотихоновичем, Елбоевым Гармажапом и Доржиевым Цыдыбжапом Заятуевичем. У дяди было бурятское имя – Сангарал. В основном трактором я занимался. Я учился в 5-6 классах, Елбоев и Доржиев были старше на 2 года. Почему была взята идея изготовить трактор: дело в том, что мой дядя Сангарал во время войны работал на военном танковом заводе в Чите и видел, как отливались траки – звенья гусеничной цепи. Трактор Д-54 был самый ходовой, популярный в послевоенные годы. Это был крепкий трактор. Мы в школе всегда работали на посевной и видели, как этот трактор таскал за собой сеялки, плуг, работал в сельском хозяйстве, - поделился Анатолий Болсобоев. - Дядя помогал в изготовлении формы для траков. Мы плавили траки из дюралюминия, все детали ходовой части изготовлены специально и отлиты. Мы работали под руководством дяди. Трактор ездил, вперёд и назад, поворачивал влево и вправо, электродвигатель был от швейной машины и мог менять обороты при нажатии педали. Был подъёмный механизм от часов, поднимающий отвал (щит) бульдозера, щит поднимался и опускался. У трактора были фары, в фару вставлялась электролампа и фары светились.



