Мероприятие стало региональным этапом всероссийского фестиваля «Поют дети России»
24 апреля в Бурятии состоялся региональный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». В конкурсе участвовали хоры учащихся 5-11 классов возрастом от 10 до 17 лет включительно с числом участников более 12 человек. Коллективы были разделены по категориям: «А» – академические школьные хоры; «Н» – народные школьные хоры.
Как сообщает республиканский центр народного творчества, победителем – лауреатом I степени стал старший хор школы №35 г. Улан-Удэ (категория «А»). В категории «Н» звание не присуждено.
Звания лауреатов II степени регионального этапа всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» были присуждены:
- в категории «А» - хору Иволгинской СОШ, хору республиканской Мариинской школы-интерната г. Улан-Удэ;
- в категории «Н» – школьному хору «Юность» Орликской школы.
Звания лауреатов III степени получили:
- в категории «А» – хор «Ая-Ганга» Верхне-Ичетуйской СОШ им. М. Д. Цаганова»;
- в категории «Н» – хор «Алтан Туяа» СОШ им. Д. Д. Лубсанова.
– Надеемся, что в будущем количество школьных хоров в республике увеличится. Ведь через вокальное творчество, освоение детьми лучших образцов отечественной музыкальной культуры идёт формирование чувства патриотизма, духовных ценностей, изучение и защита исторической памяти России, – отметила член жюри конкурса Валентина Богданова.
В Бурятии провели республиканский конкурс школьных хоров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В церемонии примут участие более 300 гостей
Спортсмены республики стали призёрами «кросс-спринта» в Ангарске
Гран-при выиграла представительница торгово-экономического техникума
Она похорошела, обросла шерстью и стала очень важной
Процентная надбавка выплачивается при наличии у работодателя дополнительных средств
За два дня заболеваемость COVID-19 в республике возросла вдвое
Четверых участников СВО наградили ими посмертно
Об этом заявил министр науки и высшего образования
Все проекты получат денежную поддержку почти на 2 миллиона рублей
Оборудование поступило в БГСХА в рамках реализации программы «Приоритет 2030»
Ему назначили 200-тысячный штраф
Всего обследование прошёл 121 человек
В Минздраве предупредили, что заразившиеся им могут стать инвалидами и даже умереть
Однако имя счастливчика осталось неизвестным
На нём будут доставлять лесопожарное оборудование, ёмкости с водой и продукты в отдалённую местность