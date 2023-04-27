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В Бурятии провели республиканский конкурс школьных хоров

В Бурятии провели республиканский конкурс школьных хоров
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие стало региональным этапом всероссийского фестиваля «Поют дети России»

24 апреля в Бурятии состоялся региональный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». В конкурсе участвовали хоры учащихся 5-11 классов возрастом от 10 до 17 лет включительно с числом участников более 12 человек. Коллективы были разделены по категориям: «А» – академические школьные хоры; «Н» – народные школьные хоры.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, победителем – лауреатом I степени стал старший хор школы №35 г. Улан-Удэ (категория «А»). В категории «Н» звание не присуждено.

Звания лауреатов II степени регионального этапа всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» были присуждены:
- в категории «А» - хору Иволгинской СОШ, хору республиканской Мариинской школы-интерната г. Улан-Удэ;
- в категории «Н» – школьному хору «Юность» Орликской школы.

Звания лауреатов III степени получили:
- в категории «А» – хор «Ая-Ганга» Верхне-Ичетуйской СОШ им. М. Д. Цаганова»;
- в категории «Н» – хор «Алтан Туяа» СОШ им. Д. Д. Лубсанова.

– Надеемся, что в будущем количество школьных хоров в республике увеличится. Ведь через вокальное творчество, освоение детьми лучших образцов отечественной музыкальной культуры идёт формирование чувства патриотизма, духовных ценностей, изучение и защита исторической памяти России, – отметила член жюри конкурса Валентина Богданова.


Бурятия хор конкурс фестиваль школа

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