Он завершится 28 апреля
С 24 по 28 апреля в Улан-Удэ проходит городской фестиваль-конкурс «Кукольная мастерская». Он проводится в выставочном зале «Союза художников Бурятии». В этом году фестиваль приурочен к празднованию столетия республики.
В экспозиции представлены куклы в национальных нарядах народов Бурятии, кукла-оберег, современные куклы с этническими элементами, кукла игровая и обрядовая.
- Каждая кукла, выполнена в разных техниках, индивидуальна и уникальна - у неё своя история и свой неповторимый образ. Кукла не рождается сама: её создаёт человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своём образе самобытность и характерные черты создающего её народа, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Напомним, что городской фестиваль-конкурс «Кукольная мастерская» проводится среди педагогических работников дошкольных учреждений города Улан-Удэ ежегодно.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проходит фестиваль-конкурс «Кукольная мастерская»
Общество, Фото:
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