В Улан-Удэ открывается выставка студенческих работ

Выставка приурочена к 50-летнему юбилею кафедры ВСГУТУ



С 22 апреля в Художественном музее имени Сампилова открывается выставка студенческих работ по направлению «Технологии художественной обработки материалов» (ТХОМ) кафедры «Металловедение и технологии обработки материалов» ВСГУТУ.



- Выставка приурочена к 50-летнему юбилею кафедры и организована с целью поддержки и развития творческого потенциала молодёжи и студентов, будут представлены работы в технике филиграни, художественного эмалирования, чеканки, художественного литья, художественной ковки и в смешанной технике, - сообщили в Национальном музее Бурятии.



На высокий творческий потенциал студентов указывает то, что некоторые из них являются дипломантами всероссийских и региональных выставок, несколько выпускников являются членами БРО ВТОО Союза художников РФ. Полученные знания и навыки, последующий опыт работы позволили некоторым окончившим обучение по данному направлению достичь высокого карьерного роста - быть руководителями собственных ювелирных мастерских.



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