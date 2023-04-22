Выставка приурочена к 50-летнему юбилею кафедры ВСГУТУ
С 22 апреля в Художественном музее имени Сампилова открывается выставка студенческих работ по направлению «Технологии художественной обработки материалов» (ТХОМ) кафедры «Металловедение и технологии обработки материалов» ВСГУТУ.
- Выставка приурочена к 50-летнему юбилею кафедры и организована с целью поддержки и развития творческого потенциала молодёжи и студентов, будут представлены работы в технике филиграни, художественного эмалирования, чеканки, художественного литья, художественной ковки и в смешанной технике, - сообщили в Национальном музее Бурятии.
На высокий творческий потенциал студентов указывает то, что некоторые из них являются дипломантами всероссийских и региональных выставок, несколько выпускников являются членами БРО ВТОО Союза художников РФ. Полученные знания и навыки, последующий опыт работы позволили некоторым окончившим обучение по данному направлению достичь высокого карьерного роста - быть руководителями собственных ювелирных мастерских.
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В Улан-Удэ открывается выставка студенческих работ
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