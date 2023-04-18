В больнице в отдалённом районе Бурятии улучшили раннее выявление онкозаболеваний

Общество, Фото: минздрав Бурятии

С начала текущего года обследовано 46 пациентов



В прошлом году в Муйскую центральную районную больницу поступил новый аппарат ФГДС. Исследования, проводимые на нем, позволяют диагностировать заболевания желудка, пищевода, кишечника. Появилась возможность видеосъемки, отбора биопсионного материала, окрашивания подозрительных участков для исключения или подтверждения онкопатологий.



По словам и.о. главврача больницы Ольги Мироевской, все процедуры, которые проводятся на новом оборудовании, очень востребованы. «На новом аппарате ФГДС с начала текущего года обследовано 46 пациентов. У одного из них по результатам проведённого исследования выявлена онкология 1-2 степени, а в двух случаях произведена ранняя диагностика язвы желудка», - уточнила и.о. главврача.



- Пациенты поступают не только из нашего района, но из граничащего с нами Каларского района соседнего Забайкальского края. Технические характеристики нового оборудования позволяют лучше визуализировать опухоли, недоступные для визуализации на другом оборудовании, кровеносные сосуды на поверхности слизистой. Высокое разрешение HDTV позволяет визуализировать мельчайшие изменения в структуре тканей для ранней диагностики очагов воспаления и опухолей, - добавил врач-эндоскопист Муйской районной больницы Михаил Балдуев.



Аппарат поступил в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

