Стало известно, сколько заплатят за выступление группы «Моя Мишель» в Бурятии



Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» приедет в Бурятию уже этим летом. Коллектив пригласили на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+), который пройдёт в Ацагатской степи с 14 по 15 июля.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , «Моя Мишель» исполнит свои хиты в первый день мероприятия, 14-го числа. Выступление уже анонсировали на официальном сайте группы. Как выяснилось, оно обойдётся в 1 миллион 313 тысяч 400 рублей.









Информация об это есть на официальном сайте госзакупок, а заказчиком выступает Бурятская государственная филармония, она же – организатор «Голоса».



На официальной странице фестиваля во «Вконтакте» говорится, что это одна из самых ярких и интересных команд на современной российской сцене. Однако ребята не задействуют штампы отечественной попсы, поэтому их треки – запоминающиеся истории любви.



Ушедший 2022 год стал очень успешным для коллектива: сначала музыканты записали сингл «Пташка», завоевавший сердца слушателей, затем – романтичную песню «Курточка», покорившую всех своим летним вайбом, и, наконец, сделали кавер на композицию «Зима в сердце», которую исполняли «Гости из будущего».



Бурятская филармония также организовывает концерт народного артиста РФ Олега Газманова в столице республики (возрастное ограничение – 0+). 3 июня он представит на главной площади города свою программу «Вперёд, Россия!». За визит известного певца, который станет хедлайнером праздничного мероприятия в честь векового юбилея Бурятии, Бурятская филармония также организовывает концерт народного артиста РФ Олега Газманова в столице республики (). 3 июня он представит на главной площади города свою программу «Вперёд, Россия!». За визит известного певца, который станет хедлайнером праздничного мероприятия в честь векового юбилея Бурятии, выложат немаленькую сумму – 5 с половиной миллионов рублей.