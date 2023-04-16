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Стало известно, сколько заплатят за выступление группы «Моя Мишель» в Бурятии

Стало известно, сколько заплатят за выступление группы «Моя Мишель» в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Популярный коллектив пригласили на «Голос кочевников»

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» приедет в Бурятию уже этим летом. Коллектив пригласили на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+), который пройдёт в Ацагатской степи с 14 по 15 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Моя Мишель» исполнит свои хиты в первый день мероприятия, 14-го числа. Выступление уже анонсировали на официальном сайте группы. Как выяснилось, оно обойдётся в 1 миллион 313 тысяч 400 рублей. 


Информация об это есть на официальном сайте госзакупок, а заказчиком выступает Бурятская государственная филармония, она же – организатор «Голоса».
 
На официальной странице фестиваля во «Вконтакте» говорится, что это одна из самых ярких и интересных команд на современной российской сцене. Однако ребята не задействуют штампы отечественной попсы, поэтому их треки – запоминающиеся истории любви.

Ушедший 2022 год стал очень успешным для коллектива: сначала музыканты записали сингл «Пташка», завоевавший сердца слушателей, затем – романтичную песню «Курточка», покорившую всех своим летним вайбом, и, наконец, сделали кавер на композицию «Зима в сердце», которую исполняли «Гости из будущего».

Бурятская филармония также организовывает концерт народного артиста РФ Олега Газманова в столице республики (возрастное ограничение – 0+). 3 июня он представит на главной площади города свою программу «Вперёд, Россия!». За визит известного певца, который станет хедлайнером праздничного мероприятия в честь векового юбилея Бурятии, выложат немаленькую сумму – 5 с половиной миллионов рублей.
 
Минувшим летом на День города в Улан-Удэ приезжал популярный музыкант, исполнитель кавер-версий на популярные треки и автор собственных композиций Хабиб (Шарипов). Изначально сообщалось, что за его 45-минутное выступление из казны выделили 1 миллион 70 тысяч рублей. Соответствующий контракт с единственным поставщиком заключил в мае 2022-го центр культуры и досуга Улан-Удэ.

Наши земляки решили, что это слишком дорого и вообще, мол, в республике «есть свои шикарные певцы». Вскоре в мэрии рассказали, что визит Хабиба частично оплатят неизвестные меценаты. Они взяли на себя расходы по райдеру и за проживание звезды в гостинице.
Голос кочевников музыка фестиваль

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