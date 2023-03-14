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В Бурятию приедет «Моя Мишель»

В Бурятию приедет «Моя Мишель»
Общество, 
Популярная группа выступит на «Голосе кочевников»

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель», основательница и солистка которой – певица Татьяна Ткачук, приедет в Бурятию этим летом. Коллектив пригласили на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+), который пройдёт в заиграевском селе Ацагат с 14 по 15 июля.

«Моя Мишель» выступит в первый день мероприятия, 14-го числа. На официальной странице «Голоса» во «Вконтакте» говорится, что это одна из самых ярких и интересных команд на современной российской сцене.

- Ребята не задействуют штампы отечественной попсы, поэтому их треки – запоминающиеся истории любви, записанные живой группой с добавлением электроники, – рассказали организаторы фестиваля.

Ушедший 2022 год стал очень успешным для коллектива: сначала музыканты записали сингл «Пташка», завоевавший сердца слушателей, затем – романтичную песню «Курточка», покорившую всех своим летним вайбом, и, наконец, сделали кавер на композицию «Зима в сердце», которую исполняли «Гости из будущего».

Концерты «Моя Мишель» – это всегда ярко, смело, честно, стильно и запредельно красиво, добавили организаторы «Голоса кочевников». Под обаяние солистки Тани Ткачук попадает каждый без исключения, ведь только она как никто умеет подарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни.

Продажа билетов на фестиваль стартовала в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».

До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит в селе Ацагат, на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером фестиваля стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).

музыка Голос кочевников

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