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Выступление Газманова на вековом юбилее Бурятии обойдётся в 5 с лишним миллионов

Выступление Газманова на вековом юбилее Бурятии обойдётся в 5 с лишним миллионов
Общество, 
Артист даст концерт в столице республики в начале июня

На днях стало известно, что в честь 100-летия Республики Бурятия на площади Советов устроят грандиозный праздничный концерт. Он состоится 3 июня (возрастное ограничение - 0+) В этот день для жителей и гостей Улан-Удэ споёт известный российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов, который станет хедлайнером мероприятия.

Его приезд анонсировали в Минкульте РБ. Газманов появится на площади Советов в 22:00.

- Он приедет поздравить нас со столетием и выступит со своей замечательной программой «Вперёд, Россия» (0+), – сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.

За выступление Газманова власти готовы выложить кругленькую сумму – 5 миллионов 500 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте госзакупок, а соответствующий контракт – закупка у единственного поставщика – заключили ещё 30 марта. Заказчиком выступает Бурятская государственная филармония.

Ещё один концерт, посвящённый вековому юбилею Бурятии, состоится на Центральном стадионе. Согласно данным другой закупки, услуги по предоставлению в аренду сценического комплекса для организации и проведения этого музыкально-театрализованного представления обойдётся в 10 миллионов 496 тысяч 800 рублей. 

Минувшим летом на День города в бурятскую столицу приезжал популярный музыкант, исполнитель кавер-версий на популярные треки и автор собственных композиций Хабиб (Шарипов). Изначально сообщалось, что за его 45-минутное выступление из казны выложат 1 миллион 70 тысяч рублей. Соответствующий контракт с единственным поставщиком заключил в мае 2022-го центр культуры и досуга Улан-Удэ.

Наши земляки решили, что это слишком дорого и вообще, мол, в республике «есть свои шикарные певцы». Вскоре в мэрии сообщили, что визит Хабиба частично оплатят неизвестные меценаты. Они взяли на себя расходы по райдеру и за проживание звезды в гостинице.


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