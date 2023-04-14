Выступление Газманова на вековом юбилее Бурятии обойдётся в 5 с лишним миллионов

Артист даст концерт в столице республики в начале июня











Минувшим летом на День города в бурятскую столицу приезжал популярный музыкант, исполнитель кавер-версий на популярные треки и автор собственных композиций Хабиб (Шарипов). Изначально сообщалось, что за его 45-минутное выступление из казны выложат 1 миллион 70 тысяч рублей. Соответствующий контракт с единственным поставщиком заключил в мае 2022-го центр культуры и досуга Улан-Удэ.





Наши земляки решили, что это слишком дорого и вообще, мол, в республике «есть свои шикарные певцы». Вскоре в мэрии сообщили, что визит Хабиба частично оплатят неизвестные меценаты. Они взяли на себя расходы по райдеру и за проживание звезды в гостинице.





