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В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба

В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба
Общество, 
Спонсоры пожелали остаться неизвестными

В бурятских телеграм-каналах сегодня прошла информация о том, что концерт певца Хабиба, который выступит на Дне города в Улан-Удэ, оплатит аноним. Сообщалось, что меценат сбережёт миллион рублей бюджетных денег – именно столько стоит его выступление.
 
Но как оказалось, благодетель возьмёт лишь часть расходов. Точная сумма пока не называется.

- Часть расходов, связанных с выступлением популярного исполнителя, на себя взяли меценаты, пожелавшие остаться неизвестными. Сюда вошли услуги автотранспорта, проживание в гостинице, аренда оборудования для исполнения технического райдера артиста, услуги охраны и другое, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации города.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», исполнитель хитовой «Ягоды-малинки» выступит на главной площади Улан-Удэ вечером 18 июня (6+). Запланирован 45-минутный концерт, после которого в небо запустят праздничный фейерверк. 

День города в этом году отметят с размахом, тем более что в предыдущие два года праздника не было из-за ковидных ограничений. Так, в утреннем шествии в центре города пройдут до десяти тысяч человек.

Состоятся и другие праздничные мероприятия на самых разных площадках города. Программу можно посмотреть здесь.

Улан-Удэ исполняется 356 лет.


концерт день города

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