В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба



Но как оказалось, благодетель возьмёт лишь часть расходов. Точная сумма пока не называется.



- Часть расходов, связанных с выступлением популярного исполнителя, на себя взяли меценаты, пожелавшие остаться неизвестными. Сюда вошли услуги автотранспорта, проживание в гостинице, аренда оборудования для исполнения технического райдера артиста, услуги охраны и другое, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации города.

В бурятских телеграм-каналах сегодня прошла информация о том, что концерт певца Хабиба, который выступит на Дне города в Улан-Удэ, оплатит аноним. Сообщалось, что меценат сбережёт миллион рублей бюджетных денег – именно столько стоит его выступление.