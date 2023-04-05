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Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 20 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 20 мая
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Тема акции в этом году связана с Годом педагога и наставника

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 20 мая. Тема акции 2023 года «История и истории» созвучна Году педагога и наставника, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. По её словам, в центре внимания мероприятий окажется «не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях».

- По традиции на портале «Культура.РФ» можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций, - написала Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят сейчас для посетителей и экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы. В Бурятии программу озвучат чуть позже.

В прошлом году «Ночь музеев» в Бурятии также прошла в конце мая. Три музея собрались на одной площадке в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ. Они показали свои программы под единым названием «Больше, чем музей!».


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