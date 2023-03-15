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В селе Бурятии возводят православный храм

В селе Бурятии возводят православный храм
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Его построят в Заиграевском районе

В посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии состоялось освящение закладного камня в основание храма в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, и освящение крестов. Чин освящения совершил благочинный Заиграевского церковного округа иерей Евгений Антонов.

- Как и в большинстве сёл Заиграевского района в посёлке Челутай никогда не было храма. Однако православная община в этом небольшом поселении сложилась довольно давно: не имея своего помещения, верующие люди собирались в библиотеке. Освящение закладного камня стало поистине историческим событием для верующих сельчан, ведь строительство храма жители Челутая ждали давно, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Многими неравнодушными людьми были собраны средства на строительство. И уже в скором времени будут возведены стены и кровля. Также на эти средства были приобретены кресты и купола.
Бурятия православие Заиграевский район церковь епархия

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