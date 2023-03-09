В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных

Они поздравили женщин с праздником



В преддверии празднования Международного женского дня в лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые поздравили своих родных женщин с праздником.



Мужчины написали поздравительные письма, открытки с пожеланиями для своих матерей, жён, сестёр и дочерей. Все поздравления направлены адресатам.



- Мероприятие проведено с целью поддержания и восстановления социальных полезных связей, а также в целях творческого развития осуждённых, а также в рамках полезной занятости,- сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





