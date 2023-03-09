Они поздравили женщин с праздником
В преддверии празднования Международного женского дня в лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые поздравили своих родных женщин с праздником.
Мужчины написали поздравительные письма, открытки с пожеланиями для своих матерей, жён, сестёр и дочерей. Все поздравления направлены адресатам.
- Мероприятие проведено с целью поддержания и восстановления социальных полезных связей, а также в целях творческого развития осуждённых, а также в рамках полезной занятости,- сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.03.2023
Они поздравили женщин с праздником
Общество, 09.03.2023
В Улан-Удэ днём может пойти снег
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
В столице республики прозвучит джаз и классика
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим
Он пожелал им доброго здравия и любви
Приём работ завершится до 10 марта
Юные спортсмены республики успешно выступили в Хабаровске
Возрастное ограничение: 6+.
Медики посвятили стихи «всем женщинам родной земли моей»
Праздник прошёл на севере Забайкалья