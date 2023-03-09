09 марта

08 марта

Популярное

В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных

В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они поздравили женщин с праздником

В преддверии празднования Международного женского дня в лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые поздравили своих родных женщин с праздником.

Мужчины написали поздравительные письма, открытки с пожеланиями для своих матерей, жён, сестёр и дочерей. Все поздравления направлены адресатам.

- Мероприятие проведено с целью поддержания и восстановления социальных полезных связей, а также в целях творческого развития осуждённых, а также в рамках полезной занятости,- сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


осужденные УФСИН 8 марта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
Общество, 09.03.2023
Они поздравили женщин с праздником 
В Бурятии ожидается облачная погода
В Бурятии ожидается облачная погода
Общество, 09.03.2023
В Улан-Удэ днём может пойти снег
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
Общество, 08.03.2023
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 08.03.2023
В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
Общество, 08.03.2023
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
Общество, 08.03.2023
В столице республики прозвучит джаз и классика
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
Общество, 08.03.2023
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Общество, 08.03.2023
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В Чите запретили доступ в леса
В Чите запретили доступ в леса
Общество, 08.03.2023
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим
Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта
Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2023
Он пожелал им доброго здравия и любви
Дзюдоисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Дзюдоисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество, 08.03.2023
Юные спортсмены республики успешно выступили в Хабаровске
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество, 08.03.2023
Возрастное ограничение: 6+.
Главврачи Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Главврачи Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2023
Медики посвятили стихи «всем женщинам родной земли моей»
Эвенки пяти регионов отметили День оленевода
Эвенки пяти регионов отметили День оленевода
Общество, 08.03.2023
Праздник прошёл на севере Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^