Пушкинская карта продолжит своё действие в 2023 году

Номинал остаётся прежним – 5 тысяч рублей



Министерство культуры Бурятии сообщило, что пушкинская карта продолжит своё действие в 2023 году. Номинал остается прежним – 5 тысяч рублей.



- В 2021 году номинал «Пушкинской карты» составлял 3 тысячи рублей. Карты пополняются ежегодно до достижения их владельцев возраста 23 лет. С 1 января 2022 года годовой лимит на приобретение билетов в учреждения культуры по «Пушкинской карте» был увеличен до 5 тыс. рублей. Эти деньги нужно было использовать до 31 декабря 2022 года, иначе они «сгорят», - напомнили в минкультуры Бурятии.



На 2023 год пушкинская карта снова пополнится суммой в 5 тысяч рублей. И ее обладатели смогут использовать ее при походе в театр, музеи или другие учреждения культуры.



Пушкинскую карту могут оформить молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет.



Инструкция по получению Пушкинской карты:



1.Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»

2.Подтвердить учётную запись с помощью «Онлайн-банков» или в центрах обслуживания.

3.Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»

4.Подтвердить выпуск пушкинской карты. Оформить виртуальную карту «Мир» можно прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

