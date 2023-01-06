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Жители Бурятии считают, что выходных и праздников должно быть больше

Жители Бурятии считают, что выходных и праздников должно быть больше
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Такого мнения придерживается каждый четвёртый житель республики

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов Дальнего Востока, в том числе в Бурятии, и выяснила, достаточно ли им сейчас выходных и праздничных дней.

65% соискателей Дальнего Востока и Бурятии считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России – 54%). Ещё 26% опрошенных жителей региона уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – 34%).

Обратного мнения придерживаются 3% – они считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные 6% дальневосточников говорят, что им всё равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% против 3%. Кроме того, чем чаще соискатель, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.

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