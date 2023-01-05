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Жительница Бурятии отпраздновала 90-летний юбилей

Жительница Бурятии отпраздновала 90-летний юбилей
Общество,  Фото:группа «Кяхтинский район»
Анна Ивановна Уфинцева воспитала троих детей

90-летний юбилей отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Анна Ивановна Уфинцева. Долгожительницу поздравили представители районной администрации.

Анна Ивановна родилась 5 января 1933 года в селе Убур-Киреть Кударинского района. В 1940 году пошла в 1 класс. В 1941 году умерла мама, отца забрали на фронт. С младшим братом остались вдвоём у мачехи Акулины. В 1943 году отец погиб, детей забрала тётка.

Аня с братом Мишей закончили по 4 класса и пошли работать в колхоз. В 16 лет стали жить самостоятельно вдвоём с братом, садили огород и держали скот.

В 1950 году Анна Ивановна вышла замуж за Виктора и переехала в Кяхту. В браке прожили 62 года, родили и воспитали троих детей.

В 1954 году устроилась на работу почтальоном, где проработала 36 лет. В 1988 году ушла на заслуженный отдых.

Анна Ивановна имеет звание Ветеран труда, разные Почётные грамоты, в 2015 году получила удостоверение «Дети войны».

В настоящее время Анна Ивановна проживает с внучкой Анастасией.

- Желаем Анне Ивановне долголетия и благополучия, - сообщили группе «Кяхтинский район». 

долгожитель юбилей

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