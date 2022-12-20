Подведены итоги республиканских конкурсов «Хранители отчих традиций» и «Корольки»
В Бурятии наградили победителей и призёров III республиканского смотра-конкурса «Хранители отчих традиций» и I республиканского смотра-конкурса детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки».
В конкурсах приняли участие Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы и город Улан-Удэ. Всего в конкурсе «Хранители отчих традиций» участвовали 11 усадеб и шесть домов культуры.
- Большинство из усадеб было из Тарбагатайского района. В этом году усилиями районной администрации, управления культуры было выдвинуто большое количество участников именно из нашего района, - сообщает администрация Тарбагатайского района.
В этом году начала работать программа сохранения культуры старообрядцев Забайкалья. Прошёл ряд республиканских конкурсов, появился свой сайт о культуре старообрядцев в Бурятии семейские.рф.
- Конкурс «Хранители отчих традиций позволяет выявлять людей, которые сохраняют свою культуру. Они сохраняют культуру не для туристов, не на показ, а просто так живут. И это самое ценное, что эта уникальная культура жива и она в нашей крови, - отметили в министерстве культуры Бурятии.
В номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» лучшей стала заняла усадьба Елены Пискуновой (село Десятниково, Тарбагатайский район). Второе место получила Надежда Редикальцева (село Пестерево, Тарбагатайский район). Третье место завоевало МБУК «Культурно-досуговый центр» Тарбагатайского района, директор Вера Ведерникова.
В смотре-конкурсе детского творчества «Корольки» призовые места заняли детский сад «Ласточка» из села Тарбагатай, детские фольклорные ансамбли «Черпачата» (Тарбагатай), «Родничок» (Большой Куналей), «Янтарёк» (Десятниково) и культурно-досуговые центры сёл Тарбагатай и Десятниково.
Творческие коллективы были награждены денежными призами от 50 до 100 тысяч рублей
В Бурятии наградили лучшие старообрядческие усадьбы
Общество, Фото:
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