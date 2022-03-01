В колонии побывал отец Владимир
Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.
Отец Владимир посетил отряд со строгими условиями отбывания наказания, где провёл для осуждённых таинство причастия.
Кроме того, священнослужитель провёл богослужение в церкви Святых Апостола и Петра, расположенной на территории колонии.
- В ходе своего визита священнослужитель провёл беседу с верующими на тему «Семья и семейные ценности». Также он рассказал осуждённым о греховности суицидов и членовредительства, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В улан-удэнской колонии прошло таинство причастия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения
В колонии побывал отец Владимир
Снижается число госпитализированных пациентов с ковидом
Тепловые сети сильно изношены
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
Мероприятие пройдёт в новом формате
Сельчан приглашают принять участие
В Улан-Удэ днём -2 градуса
Заявки на участие принимаются до 5 марта
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае