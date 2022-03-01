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В улан-удэнской колонии прошло таинство причастия

В улан-удэнской колонии прошло таинство причастия
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии побывал отец Владимир

Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.

Отец Владимир посетил отряд со строгими условиями отбывания наказания, где провёл для осуждённых таинство причастия.

Кроме того, священнослужитель провёл богослужение в церкви Святых Апостола и Петра, расположенной на территории колонии.

- В ходе своего визита священнослужитель провёл беседу с верующими на тему «Семья и семейные ценности». Также он рассказал осуждённым о греховности суицидов и членовредительства, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.


колония православие

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