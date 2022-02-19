В Бурятии нашли следы самки снежного барса и двух котят



По итогам полевых работ в Тункинском национальном парке Бурятии обнаружили следы самки снежного барса и двух котят, сообщили в пресс-службе нацпарка.



Этой зимой во время учёта снежного барса на территории Тункинского национального парка Бурятии собрали материал для молекулярно-генетического анализа, снимки следов на снегу.



- В ходе полевых работ, на одном из маршрутов отмечены предположительно следы самки снежного барса с двумя котятами. При дальнейшем троплении зверей обнаружены следы успешной охоты снежного барса на сибирского горного козла. Также найдены «поскребы» - метки ирбиса, собраны образцы для молекулярно-генетического анализа, проведены замеры следов - делится Лопсон Базаров, научный сотрудник национального парка «Тункинский».







