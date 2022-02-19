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В Бурятии нашли следы самки снежного барса и двух котят

В Бурятии нашли следы самки снежного барса и двух котят
Общество,  Фото:tunkapark
Следы животных заметили в Тункинском нацпарке

По итогам полевых работ в Тункинском национальном парке Бурятии обнаружили следы самки снежного барса и двух котят, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Этой зимой во время учёта снежного барса на территории Тункинского национального парка Бурятии собрали материал для молекулярно-генетического анализа, снимки следов на снегу.

- В ходе полевых работ, на одном из маршрутов отмечены предположительно следы самки снежного барса с двумя котятами. При дальнейшем троплении зверей обнаружены следы успешной охоты снежного барса на сибирского горного козла. Также найдены «поскребы» - метки ирбиса, собраны образцы для молекулярно-генетического анализа, проведены замеры следов - делится Лопсон Базаров, научный сотрудник национального парка «Тункинский».


Для учёта численности снежного барса участники группы «Ирбис» используют маршрутный учёт по следам на снегу, автоматические камеры, а также молекулярно-генетический анализ, материал для которого (шерсть и экскременты снежного барса) собирают во время экспедиций.

- Нами проведена работа по обслуживанию фоторегистраторов, заменены карты памяти и батарейки. Этот поход отличался от всех, тем, что мы обнаружили три следа «Ирбиса» (снежного барса), останки тушки горного сибирского козла, которым предположительно пообедали самка снежного барса и котята, – рассказал Максим Ткачев, старший группы «Ирбис».



Как сообщал «Байкал-Daily», группа исследователей отправилась на экспедиционные работы по мониторингу группировки снежного барса 7 февраля. Численность ирбисов в Бурятии очень низкая, они находятся на грани исчезновения. Одна из причин – низкая численность копытных, в частности, сибирского горного козла - главной добычи ирбисов. 
снежный барс

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