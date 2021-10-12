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Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»

Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его посвятят природе и истории Ивано-Арахлейских озёр

Фестиваль познавательного туризма «100 вёрст», посвящённый истории, культуре и природе Ивано-Арахлейских озёр, пройдет в Чите и Читинском районе Забайкальского края 15 и 16 октября.

- Проведение фестиваля познавательного туризма «100 вёрст» продемонстрирует экологическую и историко-культурную значимость, покажет жителям края и возможным организаторам туристических маршрутов потенциал этой территории, – считают авторы проекта.

В первый день фестиваля, который пройдет в Забайкальском краевом краеведческом музее, состоится торжественное открытие, лекторий «15х4», где специалисты ведущих научных центров Читы прочтут лекции о природе и истории Ивано-Арахлейских озёр. Организаторы также проведут презентацию туристических маршрутов, тематическую экскурсию и исторический квест «По пути первопроходцев».16 октября запланирована автобусная экскурсия на озеро Шакша, праздничная программа в селе Беклемишево.

Участие в фестивале возможно по предварительным заявкам. Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 12+
Забайкальский край озеро фестиваль туризм история природа музей

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