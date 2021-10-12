Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»

Его посвятят природе и истории Ивано-Арахлейских озёр



Фестиваль познавательного туризма «100 вёрст», посвящённый истории, культуре и природе Ивано-Арахлейских озёр, пройдет в Чите и Читинском районе Забайкальского края 15 и 16 октября.



- Проведение фестиваля познавательного туризма «100 вёрст» продемонстрирует экологическую и историко-культурную значимость, покажет жителям края и возможным организаторам туристических маршрутов потенциал этой территории, – считают авторы проекта.



В первый день фестиваля, который пройдет в Забайкальском краевом краеведческом музее, состоится торжественное открытие, лекторий «15х4», где специалисты ведущих научных центров Читы прочтут лекции о природе и истории Ивано-Арахлейских озёр. Организаторы также проведут презентацию туристических маршрутов, тематическую экскурсию и исторический квест «По пути первопроходцев».16 октября запланирована автобусная экскурсия на озеро Шакша, праздничная программа в селе Беклемишево.



Участие в фестивале возможно по предварительным заявкам. Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

