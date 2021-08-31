Охота на них разрешена с 15 сентября и до конца зимы
Сегодня, 31 августа, в Бурятии стартовал приём заявок на добычу лисицы и зайца-беляка. Сроки охоты назначены с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Лимиты на добычу лисицы составляют 438 особей, зайца-беляка – 8447 особей, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Напомним, что в республике с 12 августа принимают заявления на добычу водоплавающей и боровой дичи. А со 2 августа выдаются разрешения на добычу бурого медведя, дикого северного оленя и барсука. Подать заявления на охоту можно через Госуслуги и обратившись в МФЦ.
В Бурятии принимают заявки на добычу лисиц и зайцев
Общество, Фото:
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