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В Бурятии предоставят субсидии на развитие приютов для животных

В Бурятии предоставят субсидии на развитие приютов для животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 11 августа

В Бурятии начался приём документов на предоставление субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на развитие приютов для животных без владельцев.

Для участия в конкурсном отборе, необходимо предоставить в управление ветеринарии республики следующие документы:

1. Заявление на предоставление субсидии, оформленное по форме согласно приложению №1 постановления РБ от 06.07.2021 г. №342 «Об утверждении Порядка предоставление субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на развитие приютов для животных без владельцев».

2. Заверенную печатью копию документа о назначении руководителя юридического лица, копию паспорта или иного документа руководителя юридического лица или ИП, удостоверяющего личность руководителя или индивидуального предпринимателя.

3. Локально-сметные расчёты, утверждённые главой муниципального образования, с обоснованием проведения работ, предусматривающих обустройство и ремонт помещений, зданий приютов, находящихся на территории муниципального образования, включая огораживание территории приютов, изготовление вольеров, отсеков, клеток для содержания животных в приютах, бурение скважин для водоснабжения в приютах и выполнение других работ, направленных на развитие приютов.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов получателей субсидии.

5. Справку налогового органа, подтверждающую у получателя субсидии информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученную на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора.

6. Копии документов, подтверждающих право пользования помещениями (зданиями), земельными участками, заверенные руководителем получателя субсидии.

Документы должны быть представлены на бумажном носителе в запечатанном конверте лично или посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору получателя субсидии). Документы нужно направить по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 20а. E-mail: info@uvet.govrb.ru. Телефон для справок: 8 3012-44-85-82.

- Заявитель несёт ответственность за полноту заявления, его содержания и соответствие требованиям настоящего порядка, а также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.

Получатель субсидии может представить только одно заявление на предоставление субсидии. В случае подачи двух и более заявлений, к участию в конкурсном отборе допускается то заявление, которое было подано ранее. Срок подачи заявлений до 11 августа этого года. 
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