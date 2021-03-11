В Бурятии восстановят легендарный танк «Иосиф Сталин»

Мастера ВВО починят его к празднованию Дня Победы
В Бурятии лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа сняли с постамента тяжёлый танк «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют восстановить его к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Решение о восстановлении танка ИС-2 принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук.
Тяжёлый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времён Великой Отечественной воины в военном городке Сосновый Бор.
В первую очередь военнослужащим необходимо будет установить двигатель, полностью поменять в нём все системы, в частности, топливную и системы охлаждения. После чего военнослужащие приступят к налаживанию работы рулевого управления, тормозной системы, других механизмов и агрегатов танка.
Напомним, что в другом техническом подразделении ВВО в республике полным ходом идёт процесс восстановления легендарной «Катюши». Мастерам уже удалось совершить первый самостоятельный выезд из бокса технической базы.
ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времён ВОВ в Бурятии. Первый танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы.
Планируется, что военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона удастся в сжатые сроки завершить процесс восстановления легендарной машины. А 9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжёлый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы республики, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка
ИС-2 — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. Он являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, а также одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года.
В Бурятии восстановят легендарный танк «Иосиф Сталин»
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