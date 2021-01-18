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В Усть-Ордынском дацане стартуют занятия в школе бурятского языка

В Усть-Ордынском дацане стартуют занятия в школе бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба Усть-Ордынского дацана
Сейчас идёт первый набор желающих

23 января в школе бурятского языка при Усть-Ордынском дацане Иркутской области начнутся первые занятия для всех желающих. Школу на территории дацана построили и открыли в 2020 году, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Для детей занятия по бурятскому языку будут проводиться в игровой форме, для взрослых – в виде лекций, мастер-классов и т.п. Уроки будут вести дипломированные специалисты-филологи.

- Провели совещание о самом главном, о работе школы. Определили преподавательский состав, составили план работы, и обговорили многие нюансы необычного проекта. 23 января 2021 года начинаем преподавать. До этого числа объявляю набор желающих… Без возрастных ограничений. Будет интересно и познавательно, - написал на своей странице в Facebook ширээтэ лама Усть-Ордынского дацана Зоригто Батуев.
Усть-Ордынский Бурятский округ дацан буддизм бурятский язык образование
 
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