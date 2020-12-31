В Бурятии объявлен приём заявок на конкурс «Баатар. Дангина»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Финал и гала-концерт пройдут в дни празднования Сагаалгана



В Бурятии стартовал приём заявок на межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина». Отборочные туры конкурса пройдут во всех районах республики и соседних регионов.



Юные таланты в конкурсных заданиях расскажут о себе, своем роде, родном крае. Покажут свои таланты и знание традиций. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и знающие бурятскую культуру.



В отличие от конкурсов предыдущих лет в 2021 году организаторы ввели ещё одну возрастную категорию. Конкурс проведут в 6 номинациях: «Хүүгэн Баатар (Дангина)» – участники от 6-10 лет; «Эдир Баатар (Дангина)» – от 11- 15 лет; «Баатар» и «Дангина» – от 16 до 25 лет.



Конкурс пройдёт в два тура. Отборочный заочный тур состоится по видеозаписям. Второй тур – очный, включает финал конкурса – 8 февраля в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Гала-концерт планируется провести 9 февраля в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева. Финал и гала-концерт конкурса станут красочным шоу, а самые талантливые красавицы Дангины получат в подарок эксклюзивные короны ручной работы.



Заявки принимаются до 28 января на электронный адрес kddrсnt@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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