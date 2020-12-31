 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 декабря

30 декабря

Популярное

В Бурятии объявлен приём заявок на конкурс «Баатар. Дангина»

В Бурятии объявлен приём заявок на конкурс «Баатар. Дангина»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финал и гала-концерт пройдут в дни празднования Сагаалгана

В Бурятии стартовал приём заявок на межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина». Отборочные туры конкурса пройдут во всех районах республики и соседних регионов.

Юные таланты в конкурсных заданиях расскажут о себе, своем роде, родном крае. Покажут свои таланты и знание традиций. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и знающие бурятскую культуру.

В отличие от конкурсов предыдущих лет в 2021 году организаторы ввели ещё одну возрастную категорию. Конкурс проведут в 6 номинациях: «Хүүгэн Баатар (Дангина)» – участники от 6-10 лет; «Эдир Баатар (Дангина)» – от 11- 15 лет; «Баатар» и «Дангина» – от 16 до 25 лет.

Конкурс пройдёт в два тура. Отборочный заочный тур состоится по видеозаписям. Второй тур – очный, включает финал конкурса – 8 февраля в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Гала-концерт планируется провести 9 февраля в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева. Финал и гала-концерт конкурса станут красочным шоу, а самые талантливые красавицы Дангины получат в подарок эксклюзивные короны ручной работы.

Заявки принимаются до 28 января на электронный адрес kddrсnt@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 0+
конкурс бурятский язык Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ещё 185 человек заболело COVID-19
В Бурятии ещё 185 человек заболело COVID-19
Общество, 31.12.2020
Общее число случаев заражения составило почти 26 тысяч человек
Правительство направит 5 млрд в ДФО на субсидирование авиабилетов
Правительство направит 5 млрд в ДФО на субсидирование авиабилетов
Общество, 31.12.2020
Бурятия получит пакет акций единой авиакомпании в обмен на консолидацию авиационных активов
В Улан-Удэ стало светиться ещё одно историческое здание
В Улан-Удэ стало светиться ещё одно историческое здание
Общество, 31.12.2020
Ещё одно историческое здание на «Арбате» приобрело архитектурную подсветку
В Улан-Удэ открылась главная новогодняя ёлка. Фоторепортаж
В Улан-Удэ открылась главная новогодняя ёлка. Фоторепортаж
Общество, 31.12.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия ёлки на площади Советов
На Новый год в Бурятии холодно
На Новый год в Бурятии холодно
Общество, 31.12.2020
Местами в республике до -43
Электрички из Улан-Удэ будут курсировать по новому графику
Электрички из Улан-Удэ будут курсировать по новому графику
Общество, 30.12.2020
Они будут отправляться позже на 13 минут
Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год
Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год
Общество, 30.12.2020
«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»
В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»
Общество, 30.12.2020
Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
В Забайкалье определили лучшего бычка года
В Забайкалье определили лучшего бычка года
Общество, 30.12.2020
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
Общество, 30.12.2020
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
Общество, 30.12.2020
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
Общество, 30.12.2020
На территории установлены деревянные тротуары и беседки
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
Общество, 30.12.2020
Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
Общество, 30.12.2020
При строительстве было проведено освещение
В Чите работает тактильная выставка
В Чите работает тактильная выставка
Общество, 30.12.2020
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^