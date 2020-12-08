В Бурятии назвали победителей литературного фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

Участники «Байкальских чтений»поговорили о литературе, попробовали себя в роли писателей, послушали лекции, спели гимн Бурятии вместе и обсудили творчество на бурятском языке



В Бурятии с 3 по 5 декабря в онлайн-формате прошёл литературный фестиваль «Байкальские чтения», посвящённый 95-летию со дня рождения автора гимна Бурятии, поэта Дамбы Жалсараева. Событие стало не только массовым по количеству участников, собрав более 1600 просмотров, но и ярким по произведённому эффекту, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.



Ещё с середины ноября самым первым стартовал литературный семинар. Всего на участие в нём было подано более 60 заявок в номинациях: проза, поэзия», драматургия на русском и бурятском языках. Кульминацией семинара стали онлайн-встречи с участниками конкурса. По просьбе жюри и участников мероприятия проходили за «закрытыми дверями».



Жюри каждой секции в разных возрастных категориях обсудили с участниками работы, разобрали частые ошибки молодых писателей и поэтов, а также дали ценные советы. Не все участники легко восприняли критику в свой адрес, но тем не менее встречи получились продуктивными. Каждый участник решил для себя сам: следовать советам жюри или идти своим путём.



- Несмотря на зачастую невысокий уровень поэтической техники начинающих поэтов, можно говорить о хорошем потенциале: есть попытки освоить форму, выразить собственные мысли, работать со звуком, создавать образы и метафоры. Иногда это удается участникам интуитивно, но несомненно требуется много трудиться над этим, ̵ прокомментировала член жюри секции «Поэзия на русском языке» Елена Жамбалова.



Самой массовой по количеству участников стала секция «Поэзия на русском языке» — более 30 молодых поэтов представили на конкурс по 3-5 своих произведений.



По итогам семинара были выявлены следующие победители по двум возрастным категориям от 14 до 25 и от 25 до 35 лет:

Поэзия на бурятском языке: Чингис Хамагаев, Валерия Ширапова

Поэзия на русском языке: Дмитрий Волков, Екатерина Малофеева

Проза на бурятском языке: Гэрэлма Жигдылмеева

Проза на русском языке: Алина Гармаева, Анна Былинова

Драматургия на бурятском языке: Алдар Цыбиков, Чимит Дондоков

Драматургия на русском языке: Екатерина Арапова, Евгения Фахуртдинова



Членами жюри семинара выступили заслуженные деятели культуры Бурятии, поэты, прозаики, драматурги и преподаватели вузов: Булат Аюшеев, Ирина Булгутова, Чингис Гуруев, Сергей Добрынин, Сойжин Ендонова, Елена Жамбалова, Виктор Жапов, Светлана Имихелова, Надежда Мунконова, Андрей Мухраев, Юрий Невский, Даши-Дондоп Очиров, Доржи Сультимов, Лариса Халхарова, Ольга Хандарова, Николай Шабаев, Болот Ширибазаров и Олег Юмов.



Победители будут награждены дипломами и денежными призами, а все участники получат сертификаты 9 декабря в 15:00 на церемонии вручения в национальной библиотеке Бурятии. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журнале «Байкал» и «Байгал».



4 декабря в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения» состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы литературного процесса в Бурятии». Мероприятие прошло в новом онлайн-формате с прямой трансляцией в Youtube. К онлайн-встрече присоединились ведущие писатели, поэты, драматурги, литературоведы, а также начинающие авторы и студенты Бурятского государственного университета. На круглом столе выступали Баяр Жигмытов, Андрей Румянцев, Алексей Гатапов, Галина Базаржапова, Басаа Валера и многие известные писатели и поэты республики. Модератором круглого стола стала доктор филологических наук, преподаватель БГУ Ирина Булгутова.



Участники поговорили о бурятском книгоиздании в 2000-2010-е годы, о формах организации литературного процесса республики, о состоянии бурятской литературы на сегодняшний день, о русскоязычной литературе бурят в начале XXI века и, конечно, о современной русской литературе в Бурятии. Необходимо отметить, круглый стол вызвал живейшее обсуждение в социальных сетях.



Республиканской детско-юношеской библиотекой были подготовлены познавательные площадки. На лекциях ведущие литературоведы Бурятии рассказали о современной бурятской литературе, об истории гимна Бурятии и литературе Бурятии в целом. Куратор выставок Надежда Абзаева провела онлайн-встречу «Эксперименты авангарда. Коллажи, стихи, книга художника».



Паблик-ток «Творчество на бурятском языке» собрал на своей площадке известных людей Бурятии. Спикерами встречи стали Олег Юмов, режиссёр-постановщик Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева; Юлия Будаева, поэтесса, композитор и автор песен на бурятском языке; Мэдэгма Доржиева, композитор-песенник, эстрадная певица, пианистка и продюсер; Алагуй Егоров, композитор, певец и аранжировщик, один из основателей группы Luxor; Галсан-Нимын Гандик, композитор, музыкант и поэт. Каждый из них поделился своим творческим опытом и рассказал о роли бурятского языка в их жизни.



Флешмоб «Поём гимн Бурятии вместе» собрал более тридцати видеороликов с поющими жителями республики. Видеоролики продолжают поступать на почту gimnbur03@mail.ru. Телекомпания АТВ будет транслировать видеоролик, где голоса жителей Бурятии сольются все вместе, в течение всего декабря.



Кроме этого, на литературном фестивале «Байкальские чтения» состоялась презентация фильма о Дамбе Зодбиче Жалсараеве «Дүрөөгэй ханхинаан» и книга «Һaнaa бодолой угалзанууд. Благопожелания».

