В Бурятии издан сборник лучших пьес 2020 года на бурятском языке

В книгу «Шэнэ зүжэгүүд» вошли работы, написанные для любительских театров



В Бурятии издан сборник работ победителей 4-го конкурса по созданию пьес на бурятском языке для любительских театральных коллективов республики. Итоги мероприятия были определены в октябре, сообщает пресс-служба РЦНТ.



В сборник «Шэнэ зүжэгүүд» (Новые пьесы) вошли лучшие, по мнению жюри, пять пьес: «Төөриһэн мүшэнэй толон» Даримы Башкуевой (1 место конкурса), «Долоон үдэр» Дугармы Цыреновой (2 место), «Һэшхэлэй тэнсүүри» Цырегмы Сампиловой (3 место), «Yйлын үри» Жаргала Жербаева (3 место) и «Ямар айлшан манайда ерэбэ гээшэб?» Сергея Баяндуева.



Член жюри конкурса известный режиссёр Баярма Жалцанова высказала свое мнение о конкурсе и пьесах:



«Надо сказать, что уровень конкурса, по сравнению с предыдущими годами, значительно вырос. Сам процесс прочтения жюри пьес, без имени автора, очень правильный: никаких предвзятостей.



Во всех представленных пьесах есть темы, которые цепляют, заставляют сопереживать. Но есть и моменты недодуманные, которым не хватает развития, действие как бы топчется на месте.



Были пьесы, которые очень заинтересовали с самого начала. К примеру, одна пьеса была просто на уровне фола, но на самом деле это пронзительная история молодых людей, помещённых в безысходные условия провинциальной «глухой» действительности. Она, к сожалению, не попала в финальный отбор, не набрала баллов. Жюри, конечно, понимает, что это написано профессиональным драматургом, но такой жанр как «чёрная комедия» предполагает смелость выбора и замысла постановки.



Так как это конкурс не только новых пьес и драматургов, но и предполагает дальнейшую работу над спектаклями, получился такой итог:



Больше всех голосов получила светлая, лирическая мелодрама «Төөриһэн мүшэнэй толон». Пьеса читается очень легко, как будто пьёшь чистую воду, настолько она душевно и тепло написана. Без сомнения, она будет востребована режиссёрами, и актёрам будет интересно в ней существовать.



А вот открытием для меня стали две пьесы: «Долоон үдэр» и «Ямар айлшан манайда ерэбэ гээшэб?». Обе пьесы затрагивают волнующую тему семейных ценностей, но раскрывают совершенно по-разному. Мне очень понравилось то, что с первых же фраз попадаешь в некую атмосферу, с интересными образами, метафорами, интригой.



Первая пьеса о сложных конфликтных отношениях самых близких родственников. Сюжет непредсказуем, и в то же время очень узнаваемые характеры и все сюжетные переплетения.



И вторая пьеса о «новых гостях», которую надо разгадывать. За кажущейся простотой сюжета, и в особо не проявляющихся событиях, есть некая загадка, как перелом жизни, код времени. Я бы даже сравнила её с пьесами Вампилова. Чувствуется в ней некий «аромат времени», тревога о будущем: «Что нас ждет дальше?».

